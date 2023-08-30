Экономист предложил способ использовать российские доходы в рупиях

«Давно обсуждается, куда и как девать рупии. Мне кажется, нужно стратегическое мышление в этой области. Индия является одной из самых быстроразвивающихся экономик мира, и России нужно пытаться создавать какие-то совместные производства, более сложные технологии взаимодействия с Индией, чем просто экспорт сырья и материалов в эту страну. [Надо] создавать какие-то совместные предприятия, стимулировать какие-то совместные производства. Мне кажется, этот запас рупий мог быть направлен на развитие индийской экономики, создание таких совместных российско-индийских предприятий. Но это требует взаимодействия с и индийскими властями, потому что в Индии есть ограничение на экспорт капитала. Это серьезная проблема, но она в общем-то решаема. Мне кажется, такая кооперация с Индией — это один из возможных путей решения проблемы», — сказал он.