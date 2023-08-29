Эль-Ниньо вызовет рост цен на продукты в развивающихся странах

Природное явление Эль-Ниньо вызовет значительное повышение цен на продовольствие и другие товары в развивающихся странах. Это может спровоцировать рост инфляционных ожиданий у населения и сохранение высоких ключевых ставок на протяжении длительного времени, сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на экспертов.

"В случае усиления феномена Эль-Ниньо центральным банкам развивающихся стран придется дольше удерживать ставки на высоком уровне, чтобы бороться с инфляцией", - приводит издание слова представителя консалтинговой компании Capital Economics Дианы Иованель.

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Это связано с тем, что в бедных странах на продукты питания приходится около 30% потребительских расходов, то есть, почти вдвое больше, чем в развитых странах. Вследствие этого продовольственные проблемы оказывают значительное влияние на инфляционные ожидания граждан, поясняет FT.

"Эль-Ниньо обычно достигает своего пика в ноябре - феврале, но последствия для продовольственной инфляции, бюджетных расходов, денежно-кредитной политики, валового внутреннего продукта и торговли, особенно в развивающихся странах, сохраняются еще долго", - уточняет представитель финансовой компании Morgan Stanley Лаура Санчес.

Эксперты американского банка JPMorgan подчеркивают, что Эль-Ниньо может повлиять не только на продовольственную инфляцию, но и на другие товары. Согласно результатам анализа данных Всемирного банка о ценах на сырье с 1960-х годов, действие этого природного явления также способствует росту мировых цен на каучук, древесину и цинк.

В начале июля Всемирная метеорологическая организация заявила, что во втором полугодии 2023 года с вероятностью 90% вероятностью на Земле установится природный феномен Эль-Ниньо. Это явление происходит в среднем один раз в период от двух до семи лет и обычно длится от 9 до 12 месяцев. Оно связано с повышением температуры воды в центральной и восточной тропической части Тихого океана.