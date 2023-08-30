Промышленный кризис в ЕС назвали «лучшим антидотом от дефицита газа»

В Европе энергоемкие компании не могут справиться с ростом цен на энергоресурсы и закрываются или сокращают производство, заявил обозреватель Хавьер Блас.

Блас указал, что в Германии промышленная активность падает 14 месяцев подряд. По его словам, разразившийся производственный кризис – «лучший антидот от дефицита газа».

«С такими друзьями кому нужны враги?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил Блас, такая ситуация позволяет Европе «побеждать» энергетический кризис. По оценке Morgan Stanley, совокупный объем спроса на газ в Европе окажется на 15% ниже среднего показателя за пять лет. Блас пишет, что такой «уход от энергетического кризиса» приведет к сильному падению производства и долговременной утрате экономического роста.

«Высокие цены решают проблему высоких цен. Но за это всегда приходится расплачиваться», – заявил он.