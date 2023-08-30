ЕС намерен импортировать рекордное количество СПГ из России

Страны Евросоюза планируют импортировать в 2023 году из России рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные международной организации Global Witness.

По ее данным, за первые семь месяцев 2023 года Бельгия и Испания были вторым и третьим по объемам покупателями российского СПГ после Китая. Поставки сжиженного природного газа из России в Китай в январе - июле увеличились в годовом исчислении на 62,7%, до 4,46 млн тонн. В стоимостном выражении импорт энергоносителей из РФ за этот период вырос на 21,9%, превысив $2,98 млрд, проинформировало Главное таможенное управление КНР.

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В целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль 2023 года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабной военной операции РФ на Украине, пишет газета.

Представитель Global Witness Джонатан Норонья-Гант назвал "шокирующим тот факт, что страны сообщества, стремившиеся во что бы то ни стало отказаться от трубопроводного российского газа, заменили его поставляемым эквивалентом [СПГ]". По словам аналитика консалтинговой компании ICIS Алекса Фроли, "покупатели в Европе заявляют, что будут продолжать забирать контрактные объемы [газа]". В подобной ситуации любое сокращение поставок из России сделает, по его оценке, Евросоюз уязвимым.

Однако чиновники ЕС предупредили, что полный запрет на импорт российского СПГ может спровоцировать энергетический кризис, подобный прошлогоднему.