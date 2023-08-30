СМИ: Германия стоит на пороге миграционного кризиса

Партия «зеленых» выступает за увеличение пособий для небогатых семей, боясь распространения детской бедности. В частности, это затрагивает семей беженцев. Но другие члены правящей коалиции выражают недовольство подобной миграционной политикой. Германия оказалась на пороге миграционного кризиса, пишет газета «Известия».

На инициативу министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лизы Паус, которая предложила «срочно увеличить детские пособия», отреагировало издание Focus: «Миграционная политика «зеленых» — взрывоопасный социальный коктейль».

Против инициативы Паус выступает и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, которая представляет Свободную демократическую партию страны.

«Восемь лет назад Ангела Меркель произнесла свою знаменитую фразу «Мы справимся», спровоцировав тем самым беспрецедентный поток беженцев. Некоторые мечтали о великой работе и экономическом чуде в Германии, но, как показывают цифры, этого не произошло. Германии удалось сделать не так уж много», — описывает ситуацию издание Express.

Научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Центра европейских исследований ИМИ МГИМО МИД России, эксперт РСМД Артем Соколов заявил, что таким образом Меркель хотела решить проблему стареющего населения ФРГ, а также заполнить мигрантами немецкий рынок труда. Но далеко не все беженцы смогли, по его словам, смогли адаптироваться.