Аксаков рассказал, как России вернуть зависшую в Индии нефтяную выручку

«Надо быстрее переходить на коллективную валюту БРИКС. Тем более, сейчас новые шесть стран будут входить в объединение, и тогда практически все проблемы снимутся. Технологически это можно сделать быстро, поскольку накоплен большой опыт в мире и России», — сказал Аксаков, комментируя ситуацию.