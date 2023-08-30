Аксаков рассказал, как России вернуть зависшую в Индии нефтяную выручку
Чтобы вернуть выручку российских экспортеров, зависшую в индийских банках, нужны межгосударственные договоренности, сказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете».
На счетах в Индии «зависла» выручка российских экспортеров нефти, эквивалентная нескольким миллиардам долларов, заявил экс-глава Минфина, экономист Михаил Задорнов в колонке издания РБК 29 августа. Правительство должно решить проблему с зависшими рупиями, чтобы укрепить курс рубля, считает он. Россия не может вернуть эти деньги, поскольку рупия неконвертируемая валюта, указал экономист.
Современные цифровые технологии тоже позволяют технологизировать и облегчить этот процесс, полагает он.
«Что касается «застрявших рупий», то очевидно надо искать индийскую продукцию или схемы поставки товаров из стран, которые должны Индии. Но лучший вариант решения проблемы денежный. Для этого, очевидно, необходимы межгосударственные договоренности», — сказал депутат.