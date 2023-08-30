Венгрия нашла решение проблемы с поставками газа в обход Украины

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Сийярто: Венгрия будет получать газ через Болгарию

Прекращение в 2024 году поставок российского газа через территорию Украины, заметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сделает еще более важной роль трубопровода «Турецкий поток» и его ответвлений через Болгарию и Сербию. Об этом пишет ТАСС.

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© ТАСС

Министр напомнил, что в 2024 году прекратится действие договоров о транзите российского газа по территории Украины.

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На фоне этого, отметил глава ведомства, существенно вырастет значение болгарско-сербско-венгерского транспортного маршрута.

Сийярто пояснил, что София всегда была надежным партнером в газовой сфере. Он добавил, что Будапешт намеревается закупать газ у Азербайджана и Турции и на фоне этого возрастет потребность в транзитных перевозках через Болгарию.

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