Венгрия нашла решение проблемы с поставками газа в обход Украины

Прекращение в 2024 году поставок российского газа через территорию Украины, заметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сделает еще более важной роль трубопровода «Турецкий поток» и его ответвлений через Болгарию и Сербию. Об этом пишет ТАСС.

Министр напомнил, что в 2024 году прекратится действие договоров о транзите российского газа по территории Украины.

На фоне этого, отметил глава ведомства, существенно вырастет значение болгарско-сербско-венгерского транспортного маршрута.