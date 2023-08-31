Немецкий импорт азотных удобрений из России в завершившемся сезоне вырос на 334% и составил около 167 тыс. т. Доля России в общем объёме импорта всего за один год выросла с 5,6% почти до 18%. Об этом сообщает Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на Ассоциацию сельскохозяйственной промышленности Германии.

Собственное производство химикатов стало для Германии слишком дорогим, пока ничто не предвещает удешевления процесса, отмечается в статье.

Таким образом, страна, которая в прошлом году предпринимала много усилий, чтобы стать независимой от поставок российского газа, теперь рискует попасть в зависимость от импорта других незаменимых сырьевых ресурсов из России, предостерегают эксперты.

Также уточняется, что в сезоне-2022/23 Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС, доведя его долю до 19%.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал, что работа по экспорту российского продовольствия и удобрений продолжается.