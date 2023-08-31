ЕС, Великобритания и США должны ужесточить санкции против Москвы, запретив ввоз топлива из российской нефти. С таким призывом выступил экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в интервью газете Politico.

В санкционных режимах ЕС и США нефтепродукты, произведенные третьими странами из российской нефти, не считаются российскими, а значит не запрещены к импорту. Этим пользуются нефтепереработчики из Индии, Китая и Турции — они скупают дешевое российское сырье, используют его для выпуска бензина, дизеля, керосина и другого топлива, а затем продают западным странам без ограничений.

Устенко призвал ЕС и «Большую семерку» закрыть эту лазейку и ввести запрет на импорт любых нефтепродуктов, произведенных с использованием российского сырья.

Особо советник украинского президента выделил Индию. В мае стране импортировала рекордные 69 миллионов баррелей российской нефти — в десять раз больше, чем в том же месяце 2021 года, и в два раза больше, чем в мае прошлого года. Устенко назвал такую динамику драматичными переменами.

Параллельно с этим резко вопрос индийский экспорт нефтепродуктов в ЕС — в июне туда было отправлено 5,1 миллиона баррелей дизеля а и 3,2 миллиона баррелей авиакеросина. В июне 2021 года индийские нефтяники поставили европейским покупателям лишь 1,68 миллиона и 0,51 миллиона баррелей соответственно.

Устенко добавил, что Киев убеждает страны «Большой семерки» снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 30 долларов за баррель. Когда этот уровень обсуждался в прошлом году, им была недовольна Греция, чьи нефтяные танкеры зарабатывают на перевозках российского сырья.