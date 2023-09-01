США сами перестают обеспечивать роль доллара, которая для всех была приемлема, при этом Россия «гробить» американскую валюту не собирается. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

В ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не выстраивает линию против США или Запада.

«Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», - констатировал Сергей Лавров.

При этом он подчеркнул, что Россия намерена развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

Ранее президент Джо Байден подписал одобренный конгрессом документ, отменяющий лимит на кредиты для США до 1 января 2025 года. Через две недели Минфин США опубликовал данные о госдолге страны. Впервые в истории он превысил 32 триллиона долларов.