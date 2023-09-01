В Казахстане ответили на претензии Польши по поставкам нефти в ФРГ

"В результате нефть, выходящая из трубопровода, представляет собой смесь казахстанской и российской нефти. Казахстанская нефть сопровождается сертификатом происхождения и таможенной декларацией, оформленной в Республике Казахстан. Эти документы используются в качестве источника для подтверждения того, что на другом конце вывозится только то количество нефти, которое поступило в данный трубопровод в Казахстане. Качественные характеристики казахстанской нефти KEBCO, транспортируемой по транспортным системам России через порты Усть-Луга и Новороссийск, не изменились и схожи с техническими характеристиками марки нефти URALS. В этой системе "Транснефть" обеспечивает стабильность качества и химического состава транспортируемой нефти", - пояснили в министерстве.