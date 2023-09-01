Эксперты предсказали госдолгу Китая рекордный рост

Размер суверенного долга Китая превысит 100% ВВП к 2027 году. Об этом сообщается в докладе европейского рейтингового агентства Scope Ratings.

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Уточняется, что в 2010 году государственный долг составлял лишь 34% от ВВП, а к 2019 году он увеличился до 60%. Отмечается, что на фоне мер финансового стимулирования во время пандемии коронавируса показатели составили уже 77%. Эксперты, учитывая замедление темпа реформ, посчитали логичным, что через несколько лет госдолг составит рекордные 100%.

Специалисты агентства прогнозируют это в том числе с учетом высокого риска выбора китайскими властями неверной финансовой политики в обстоятельствах демографических проблем и напряженной ситуации в секторе недвижимости.

28 августа рейтинговое агентство Moody's Investors Service в новом макроэкономическом обзоре по Китаю обратило внимание на ряд структурных вызовов, стоящих перед китайской экономикой. В докладе отмечалось, что демографическое старение и торможение прироста рабочей силы будут сдерживать повышение производительности труда. Кроме того, высокие уровни госдолга уже не позволяют обеспечивать такие же темпы роста традиционных секторов.