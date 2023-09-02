В России высказались о конце доминирования доллара в мировой экономике

В 2025 году США не будут обладать той доминирующей экономической силой, которой они обладают сегодня, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он предрек крах американской валюты.

Депутат отметил, что создание единой валюты БРИКС может ускорить крах доллара, но не привести к нему.

«Потому что крах доллара вызван внутриамериканскими проблемами. США слишком долго живут за счет эмиссии денег, которая обеспечена только их информационно-пропагандистской и военной политикой, а не экономическими факторами», — заявил он.

По словам Делягина, когда страны используют доллар, они вынуждены отдавать США значимую часть зарабатываемой ими прибыли.

«С одной стороны, американская экономика подгнила очень сильно. У нее уже нет ресурсов для того, чтобы обеспечивать военное доминирование во всем мире. С другой стороны, подросли конкуренты — Китай, Индия, в меньшей степени Бразилия. И страны уже могут в силу ограниченности военной мощи США бросать им вызов, могут отказываться от использования долларов и оставлять себе всю зарабатываемую ими прибыль», — добавил парламентарий.

Естественно, не сегодня, не завтра, но я думаю, что в 2025 году США не будут обладать той доминирующей силой, которой они обладают сегодня. Скорее всего, это окончательно оформится к концу 2025 года. Но этот процесс уже близок, - Михаил Делягин

«Доллар является инструментом глобального американского доминирования. Это доминирование заканчивается. Если страны БРИКС бросят ему вызов в валютной сфере, хотя пока не похоже на это, то оно закончится раньше. Если нет, то чуть позже», — заключил депутат.