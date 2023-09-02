Эксперт рассказал о давлении на ООН из-за «черноморской инициативы»

ООН, как один из ключевых гарантов зерновой сделки, находится в настоящее время под сильным давлением, рассказал в интервью RT экономист Никита Масленников.

Ранее в СМИ появились публикации о новом пакете предложений от ООН по черноморской инициативе. В него вошли предложения по разморозке активов российских компаний, занятых в производстве удобрений, и по переподключению Россельхозбанка к SWIFT.

Аналитик пояснил, что страны, которым в рамках соглашения предназначалось зерно, оказывают на ООН все более мощное давление.

Масленников отметил, что предложения организации были изначально заложены в соглашение, но так и не были реализованы. Кроме того, добавил он, список требований Москвы не ограничивается этими двумя вопросами. Соответственно, даже если они будут выполнены, останутся и другие ключевые условия.