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В ФРГ предложили способ удешевить газ

В ФРГ предложили способ удешевить газ, добывая его методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Такое предложение выдвинул глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст, передает Welt am Sonntag.

В ФРГ предложили способ удешевить газ
© ТАСС

По словам ученого, для Германии недостаточно расширить список возобновляемых источников энергии, стране необходимо вернуться к ядерной энергетике и внедрить метод фрекинга в добычу сланцевого газа.

Запасы газа в Европе достигли рекордных значений

Ранее в ФРГ заявили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой. Жителей призвали к экономному потреблению энергии, напомнив, что стоимость газа значительно выросла с начала украинского кризиса.

О резком снижении потребления газа в Европе по итогам первых восьми месяцев первого года сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Оно сократилось на 26 миллиардов кубометров в сравнении с тем же периодом 2022-го, при этом российская компания обеспечила значительный прирост на китайском рынке.

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