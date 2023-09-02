В ФРГ предложили способ удешевить газ, добывая его методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга). Такое предложение выдвинул глава Мюнхенского института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст, передает Welt am Sonntag.

По словам ученого, для Германии недостаточно расширить список возобновляемых источников энергии, стране необходимо вернуться к ядерной энергетике и внедрить метод фрекинга в добычу сланцевого газа.

Ранее в ФРГ заявили о рисках для газоснабжения страны предстоящей зимой. Жителей призвали к экономному потреблению энергии, напомнив, что стоимость газа значительно выросла с начала украинского кризиса.