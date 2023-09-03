В России резко увеличился спрос на бытовую технику из Турции и Китая

Бытовая техника из Китая и Турции вытесняет из России электроприборы ушедших европейских брендов. Продажи наиболее ходовых категорий из этих стран за год выросли на 20 процентов, рассказали «Известиям» эксперты и участники рынка.

В частности, росту внимания к китайской и турецкой бытовой технике способствуют их большой ассортимент, стабильность с наличием товара, в том числе за счет производства в России, а также выстроенные логистические процессы, отметили специалисты.

В январе-июле текущего года продажи холодильников китайской Haier в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21 процент, Gorenje (бренд принадлежит китайской компании) — на 100 процентов, турецкой Beko — на 17 процентов.

На первом месте во реализации стиральных машин в стране — Haier совместно с суббрендом Candy (вместе занимают 22 процента рынка, на втором — Gorenje (14 процентов), на третьем — Beko (12 процентов).

Как рассказали изданию эксперты, на данный момент спрос на крупную бытовую технику растет. Дело в том, что люди стали больше покупать недвижимости и больше тратить на благоустройство жилья. Кроме того, китайская и турецкая бытовая техника ремонтопригодна. В России действуют официальные сервисные центры производителей, которые дают необходимые гарантии, также подчеркнули специалисты.