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В США указали на планы использовать на Украине более $1 млрд активов России

Американский Минюст намерен направить украинской стороне российские активы на сумму более $1 млрд, подпавшие под рестрикции. Об этом сообщает CBS.

США могут направить Киеву более $1 млрд российских активов
© ТАСС

О попытках добиться от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу Киева заявила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако. Ее слова привел телеканал.

По его данным, с февраля прошлого года США арестовали российские активы на сумму более $1 млрд по всему миру.

Ранее американские власти проинформировали, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживать до возмещения «ущерба» Украине.

Также представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) заявлял, что российскому инвестору удалось вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), которые оказались ранее заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear.

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