США могут направить Киеву более $1 млрд российских активов

В США указали на планы использовать на Украине более $1 млрд активов России
Американский Минюст намерен направить украинской стороне российские активы на сумму более $1 млрд, подпавшие под рестрикции. Об этом сообщает CBS.
О попытках добиться от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу Киева заявила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако. Ее слова привел телеканал.
По его данным, с февраля прошлого года США арестовали российские активы на сумму более $1 млрд по всему миру.
Ранее американские власти проинформировали, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживать до возмещения «ущерба» Украине.
Также представитель адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) заявлял, что российскому инвестору удалось вывести свои активы на $2 млн (191,4 млн руб.), которые оказались ранее заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear.