США могут направить Киеву более $1 млрд российских активов

Американский Минюст намерен направить украинской стороне российские активы на сумму более $1 млрд, подпавшие под рестрикции. Об этом сообщает CBS.

О попытках добиться от конгресса разрешения использовать полученные средства на пользу Киева заявила первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако. Ее слова привел телеканал.

По его данным, с февраля прошлого года США арестовали российские активы на сумму более $1 млрд по всему миру.

Ранее американские власти проинформировали, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удерживать до возмещения «ущерба» Украине.