Токаев уволил главу Нацбанка Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токае уволил главу Национального банка республики Галымжана Пирматова. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального Банка Республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Пирматов занимал пост главы Нацбанка с февраля 2022 года. До назначения он был председателем правления национальной атомной компании «Казатомпром».