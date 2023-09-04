В России урежут расходы на разработку оборудования для LTE и 5G

Финансирование разработок отечественного оборудования для сетей LTE и 5G в 2024-2025 года из бюджетных средств могут урезать на треть — с 24 миллиардов рублей до 15,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на новую версию дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи до 2030 года» пишут «Ведомости».

Подлинность документа подтвердили источники в профильной телекомассоциации и производителе оборудования. Они утверждают, что общий бюджет на реализацию проекта сократится на 16,5 процента, до 48,7 миллиарда рублей. Частично снижение расходов бюджета предлагается компенсировать увеличением частного финансирования — на 8,3 процента.

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Первая версия документа, разрабатываемого по поручению президента страны Владимира Путина, была представлена в декабре прошлого года. В ней говорится, что российское оборудование связи должно вводиться в эксплуатацию уже в 2025 году, чтобы с 2028 года использовать можно было только станции связи российского производства.

Представитель Минцифры не подтвердил, но и не опроверг сокращение бюджета на разработки, отметив только, что изменения в дорожную карту является плановой процедурой, а связана она с новыми обстоятельствами. При этом в ведомстве подчеркнули, что все поставленные перед бизнесом цели по срокам и объемам остаются неизменными.

Другие заинтересованные лица также отказались от комментариев по дорожной карте по существу. Утвердить конечную версию правительство должно в сентябре.

Между тем гендиректор НИИ радио, экс-замминистра связи Олег Иванов заметил, что в настоящее время разработка 6G полностью финансируется из бюджета, бизнес не готов инвестировать в перспективные технологии такого уровня. По его словам, такая же ситуация наблюдается и в других странах. Например, Китай тратит на эти цели по шесть миллиардов долларов в год (570 миллиардов рублей по текущему курсу), а Южная Корея — в два раза больше.