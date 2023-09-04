Оппозиция ФРГ поспорила с Шольцем о новом «экономическом чуде»

Утверждения канцлера ФРГ Олафа Шольца о скором повторении германского "экономического чуда" в результате значительных инвестиций в сфере защиты климата бездоказательны, республика как никогда далека от подобного развития событий. Такое мнение выразил заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Йенс Шпан газете Bild.

"Канцлер рассказывает сказки об экономической политике. Коалиция "Светофор" (СДПГ, "зеленые", СвДП - прим. ТАСС) не может предоставить никаких доказательств его утверждений о том, что стране удастся достигнуть темпов роста, в последний раз наблюдавшихся в 1950-1960-е годы. На самом деле мы как никогда далеки от нового "экономического чуда", - заявил он.

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В марте глава правительства ФРГ заявил, что ожидает высоких темпов роста национальной экономики, сопоставимых с наблюдавшимися во времена "экономического чуда". По его словам, вследствие значительных инвестиций в меры по защите климата Германия сможет за небольшой срок достичь темпов роста как в 1950-х и 1960-х годах. Тогда германская экономика ежегодно росла в среднем на 8,2%.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в июле, что ВВП республики во втором квартале 2023 года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В первом квартале 2023 года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в четвертом квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%. Согласно оценкам Федерального банка ФРГ, экономика страны продолжит стагнировать в третьем квартале 2023 года.