На ВЭФ-2023 впервые в мире прозвучит концерт для искусственного интеллекта

Симфония № 1 для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая, будут звучать заранее записанные партии. В них нейросетевая модель от Сбера SymFormer будет управлять экспрессивностью исполнения на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях зрители услышат настоящую импровизацию от SymFormer в режиме реального времени.