На ВЭФ-2023 впервые в мире прозвучит концерт для искусственного интеллекта
На ВЭФ-2023 впервые в мире прозвучит концерт, где будет солировать искусственный интеллект.
Симфонию № 1, написанную музыкантом и композитором Петром Дрангой и получившую название «Космос», нейросеть от Сбера исполнит вместе с Большим симфоническим оркестром на Приморской сцене Мариинского театра.
Концерт пройдет в рамках культурной программы VIII Восточного экономического форума.
Симфония № 1 для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра написана в классической структуре и состоит из четырех частей. В первой и второй частях солирующую партию исполнят музыканты-виртуозы из Китая, будут звучать заранее записанные партии. В них нейросетевая модель от Сбера SymFormer будет управлять экспрессивностью исполнения на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях зрители услышат настоящую импровизацию от SymFormer в режиме реального времени.
Петр Дранга предложил нейросети переосмыслить симфонию, изменяя и дополняя ее. Так искусственный интеллект стал полноценным участником творческого процесса и соавтором композиции.
Дополнительный элемент выступления — арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрешка. Центром музыкальной инсталляции станет SberBoom.