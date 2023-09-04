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Египет купил почти полмиллиона тонн российской пшеницы

Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы в мире, продолжает активно закупать зерно из России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четырех частных трейдеров.

Египет купил почти полмиллиона тонн российской пшеницы
© РИА Новости

По данным источников, государственная зерновая компания Египта GASC купила примерно 480 тыс. тонн российской пшеницы у трейдера Solaris по цене около $270 за тонну на условиях стоимости и фрахта (CFR). При этом на тендерных торгах российская пшеница по CFR стоила в диапазоне 286,25-291 доллара за тонну. После этого GASC также купила партию болгарской пшеницы по цене $270 за тонну CFR. Египет после начала конфликта на Украине страдает от нехватки валюты, которая привела к потрясениям в экономике страны.

Египет недавно перешел от тендеров на закупку зерна к прямым сделкам, чтобы получить более выгодные цены на фоне ситуации на мировом рынке. Трейдеры отмечают, что цена в частной сделке оказалась ниже неофициального минимального уровня, установленного Россией для контроля внутренних цен на пшеницу.

На прошлой неделе стало известно, что экспорт зерна из России вырос на четверть.

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