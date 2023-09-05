«Я не могу себе представить, чтобы произошедшее год назад, то есть большой наплыв зерна с Украины, которое очень сильно дестабилизировало наш рынок, повторилось», — заявил Ардановский.

Он обвинил Украину в попытке выйти на европейский рынок зерна за счет «жалости» и «сочувствия», которые испытывают страны Европы к Киеву — кроме того, Украина постоянно пыталась выйти на зерновой рынок Европы до военного конфликта. По мнению Ардановского, украинцам следует знать, что их зерно не нужно Европе, а должно направляться в нуждающиеся страны.