В США рассказали о последствиях отказа ФРГ от российского газа

Серьезные проблемы в экономической сфере привели к тому, что Германия вернула себе статус «больного человека Европы». Об этом сообщил американский телеканал CNBC, сославшись на мнение главы немецкого института Ifo Ханса-Вернера Зинна.

По словам эксперта, происходящее в ФРГ нельзя считать краткосрочным явлением. В настоящее время крупнейшая экономика Европы страдает из-за спада производства, вызванного повышением цен на энергоносители.

Как отметил специалист, Берлин столкнулся с трудностями из-за отказа от использования российского газа. Ожидания немецких властей были «чересчур оптимистичными», особенно в свете климатических целей государства.

Речь идет о желании правительства перейти на возобновляемые источники энергии, зависимость от которых чревата «проблемой волатильности». Из-за нестабильной ситуации с ценами на ресурсы больше всего пострадал местный бизнес, подчеркнул Зинна.

«В нынешней политике Германии немного не хватает прагматизма», — добавил он.