Нефтегазовые доходы России с января снизились в 1,62 раза

Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе - августе 2023 года снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее, следует из данных Минфина.

В августе 2023 года поступления снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 642,7 млрд рублей.