Поставкам нефти из Ирана предрекли снижение

Экспорт нефти из Ирана, который на фоне негласных договоренностей с США приблизился к доступным стране мощностям, до конца года, скорее всего, начнет снижаться из-за сезонного сокращения спроса в Китае, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По данным одного из них, поставки нефти в Китай из Ирана выросли с миллиона баррелей в день в прошлом году до 1,4–1,9 миллиона в день в текущем. Как сообщалось ранее, они достигли десятилетнего максимума на фоне того, что иранская нефть оказалась дешевле российской.

Агентство отмечает, что с учетом фактического ослабления ограничительных мер США Иран нашел новых покупателей на небольших частных нефтеперерабатывающих заводах в Китае. Сезонное техобслуживание на них, вероятно, и ограничит спрос. Вашингтон по-прежнему не допускает поставок иранской нефти Южной Корее, Японии и Евросоюзу, а поблажки на китайском направлении журналисты связывают с желанием США контролировать мировые цены на нефть.