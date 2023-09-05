В Германии возникла проблема из-за «зеленого перехода»

В Германии многие производители тепловых насосов, которыми хотят заменить обычные системы отопления в жилых домах в рамках «зеленого перехода», конструируют их неправильно. Это приводит к увеличению потребления электроэнергии. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Spiegel.

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Подчеркивается, что на рыке зафиксировано большое число таких некачественных насосов.

В этой связи власти ФРГ рекомендуют жителям страны быть очень внимательными при покупке этих дорогих агрегатов.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что «зеленый переход» принес катастрофические последствия. По его словам, действиями регуляторов, по сути, введен запрет на инвестиции в традиционную энергию.

До этого миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс осудил тех, кто выступает за переход к «зеленой» энергетике. Он считает, что мировую экономику можно спасти за счет использования «грязных» видов получения энергии.