Власти РФ перекроют путь контрабанды табака и алкоголя из стран ЕАЭС
Российские власти намерены убрать «серую зону» ввоза табака и алкоголя из стран ЕАЭС, когда товар, который должен был следовать в другие страны транзитом, фактически отгружается на территории РФ. Об этом сообщают «Известия».
Законопроект Минфина, который 4 сентября одобрила правительственная комиссия, предусматривает закрытие «лазейки» в Уголовном кодексе. В настоящее время в статье 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») указано, что под контрабанду подпадает незаконное пересечение границы Таможенного союза. Однако контрабандисты законно ввозят товар на территорию России под видом транзита.
По данным Минфина, доля нелегальных сигарет, поступивших в Россию с 2016 по 2021 год, увеличилась с 1,1% до 10,7%, а на конец 2022-го — до 12,9%. При этом доля нелегальных поставок товаров из государств - членов ЕАЭС в 2022 году составила 57% от всего объема нелегальной продукции, поступающей в Россию.
В Минпромторге в свою очередь отметили, что по итогам 2022 года потери бюджета РФ составили более 80 млрд рублей, а минимальные бюджетные потери за первое полугодие 2023-го оцениваются в 46,5 млрд.
Для решения проблемы Минфин предлагает дополнить статью 226.1 УК РФ о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. Наказание за незаконное перемещение в крупном размере через таможенную границу ЕАЭС или России предлагается установить в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом до 1 млн рублей.
Опрошенные изданием эксперты отметили, что в случае принятия поправок этот путь поставок нелегальной продукции будет перекрыт, и это облегчит жизнь для компаний, которые официально работают на рынке.
«65–70% нелегальной продукции продается через нелицензированную розницу. Кроме того, такая продукция реализуется через интернет, рынки и так далее», - пояснил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев, напомнив, что стоимость лицензии на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей в год.
В Ассоциации юристов России законопроект назвали важным для правового регулирования товарооборота в стране, так как перевод контрабанды через таможенную границу из фактической административной ответственности в уголовную — криминализация преступления, это значительно повлияет на общую практику провоза товаров через границу.
Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году. Комментируя это решение, президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев предупредил, что повышение акцизов на алкоголь в России создаст дополнительные возможности для нелегальных продавцов, что приведет к росту доли контрафакта на рынке.
В свою очередь в научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минпромторга России заявили, что доля фальсификата в оптовых онлайн-продажах алкоголя с доставкой составляет 95%.