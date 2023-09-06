Банк России увеличит продажу иностранной валюты. В период с 14 по 22 сентября ежедневный объем продажи валюты увеличится в 9,3 раз, составив 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, обозначенных ранее, а общий объем достигнет 150 млрд рублей. Это произойдет в рамках ускорения зеркалирования валютных сделок, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2023 года, говорится в сообщении регулятора.

Там отмечается, что «корректировка дневного объема операций в указанный период обусловлена предстоящим 16 сентября 2023 года погашением валютного выпуска еврооблигаций Российской Федерации» (объем эмиссии составляет $3 млрд). Выплаты по этому выпуску евробондов будут осуществляться в рублях, что может спровоцировать «дополнительный спрос на иностранную валюту» со стороны держателей. В этих условиях решение об увеличении объемов продажи валюты «будет способствовать удовлетворению» этого спроса и «снижению волатильности на валютном рынке в этот период», говорится в сообщении ЦБ.

Чтобы определить объем операций, регулятор проанализировал «текущую структуру держателей еврооблигаций и их потенциальный спрос на иностранную валюту», а также провел консультации с банками, которым принадлежит «значительная часть выпуска», чтобы понять, как погашение еврооблигаций повлияет на их валютную позицию.

Оставшийся объем валюты, подлежащий продаже, «будет равномерно осуществлен в период с 25 сентября 2023 года по 31 января 2024 года», отмечает ЦБ. В ближайшие два года крупных выплат по валютным еврооблигациям РФ, сопоставимых по объему с погашаемым в этом году выпуском, не будет — следующая дата планового погашения валютного выпуска объемом €1,75 млрд — 4 декабря 2025 года.