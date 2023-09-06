Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии нефтяной рынок
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, в котором обсудил сокращение добычи нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Отмечено, что достигнутые договоренности о сокращении добычи нефти в сочетании с добровольными обязательствами по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили взаимодействие России и Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+.
Кроме того, наследный принц выразил благодарность российскому президенту за поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС.
До этого стало известно, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти еще на 3 месяца — до конца декабря 2023 года. Об этом сообщило Saudi Press Agency со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики королевства.