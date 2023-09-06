Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром затронул тему «зависших» рупий на счетах у российских экспортеров. Об этом со ссылкой на замглавы российского МИД Андрея Руденко пишет РБК.

«Сегодня эта тема затрагивалась в ходе переговоров. Наши индийские друзья знают о проблеме и прилагают усилия, чтобы ее решить к взаимному удовлетворению», - пояснил он.

По данным МИД России, также министры «на полях» 18-го Восточноазиатского саммита в Джакарте «обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонних отношений», в том числе о сотрудничестве в экономической и энергетической отраслях и в сфере транспорта.

«Подчеркнуто обоюдное стремление нарастить координацию в многосторонних форматах, прежде всего в ООН, а также на площадках ШОС, БРИКС и «Группы двадцати»», - отметили во внешнеполитическом ведомстве России.

Ранее экономист, экс-глава Минфина, банков «ВТБ 24» и «Открытие» Михаил Задорнов обратил внимание на то, что Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов в первом полугодии на $30 млрд, а импорт из Индии оценивается примерно в $6-7 млрд в год. По его мнению «зависшие» на счетах рупии стали одной из причин падения курса рубля.