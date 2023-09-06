Посол России в ЮАР Илья Рогачев продемонстрировал банкноту номиналом 100 БРИКС. Об этом сообщает иранское информационное агентство Irna.

По информации агентства, Рогачев передал символическую купюру послу ОАЭ в Претории во время вечеринки по поводу скорого вступления страны в БРИКС. Он рассказал, что банкноту сделали в России.

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На одной стороне в центре купюры изображены флаги, символы и названия стран-основателей БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. На другой есть флаги других государств, в том числе Ирана, Индонезии и других.