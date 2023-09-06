Опубликован снимок варианта единой валюты БРИКС
Посол России в ЮАР Илья Рогачев продемонстрировал банкноту номиналом 100 БРИКС. Об этом сообщает иранское информационное агентство Irna.
По информации агентства, Рогачев передал символическую купюру послу ОАЭ в Претории во время вечеринки по поводу скорого вступления страны в БРИКС. Он рассказал, что банкноту сделали в России.
На одной стороне в центре купюры изображены флаги, символы и названия стран-основателей БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. На другой есть флаги других государств, в том числе Ирана, Индонезии и других.
Напомним, что в конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран — Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ожидается, что они станут членами с 1 января 2024-го.