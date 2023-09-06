Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Турция смогли договориться о поставке 1 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что в ближайшее время стороны начнут прорабатывать необходимые технических детали договорённости.
«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», – рассказал Грушко.
Замглавы МИД уточнил, что сторонам ещё предстоит рассмотреть целый ряд вопросов. В их числе – логистика, маршруты, финансы и «многое другое».
4 сентября президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. На ней лидеры стран обсудили перспективы возобновления зерновой сделки.