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Россия и Турция договорились о поставке миллиона тонн зерна

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и Турция смогли договориться о поставке 1 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также добавил, что в ближайшее время стороны начнут прорабатывать необходимые технических детали договорённости.

«Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», – рассказал Грушко.

Замглавы МИД уточнил, что сторонам ещё предстоит рассмотреть целый ряд вопросов. В их числе – логистика, маршруты, финансы и «многое другое».

Эрдоган назвал цель товарооборота Турции и России

4 сентября президент России Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. На ней лидеры стран обсудили перспективы возобновления зерновой сделки.

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