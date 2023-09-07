В России допустили отставание от плана освоения Арктики

Планы по перевозкам грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году могут быть не выполнены, по состоянию на август имеется отставание. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Предполагалось, что после 34 миллионов тонн, перевезенных в 2022 году, результат 2023-го вырастет до 36 миллионов тонн. Но к концу лета грузопоток соответствует показателям прошлого года, поэтому глава ведомства допустил пересмотр показателей.

В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что цифры подвижные и поэтому могут корректироваться в ту или иную сторону до конца месяца. Кроме того, по оперативным данным, по СМП перевезено на 2,7 процента больше, чем годом ранее.

В 2022 году перевозки по СМП, которые являются одной из главных частей программы освоения Арктики, выросли сильнее ожиданий. Этому поспособствовало увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и больший объем контейнерных перевозок. Однако в текущем году условия поставок грузов изменились, в первую очередь из-за падения цен на нефть, а также сложностей с фрахтом и страхованием судов с грузами из России.

Источник в Минэкономразвития отметил, что запланированный рост также может не воплотиться в реальности из-за дефицита судов ледового класса. Об этом говорил и сам Чекунков, только в том случае речь шла о перспективе 2030-х годов. Министр утверждал, что в России для обеспечения собственных потребностей в ледоколах недостаточно мощностей, но выражал надежду, что удастся договориться с Индией или Китаем.