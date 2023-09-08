Минфин США назвал сумму заблокированных активов России

Общая сумма заблокированных суверенных активов России оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, говорится в сообщении минфина США. Большая часть этих средств хранится в Евросоюзе.

В американском минфине вновь заявили, что эти средства не передадут России до тех пор, пока она не возместит ущерб Украине.