Минфин США назвал сумму заблокированных активов России

Минфин США оценил заблокированные активы России в 280 миллиардов долларов
Общая сумма заблокированных суверенных активов России оценивается примерно в 280 миллиардов долларов, говорится в сообщении минфина США. Большая часть этих средств хранится в Евросоюзе.
В американском минфине вновь заявили, что эти средства не передадут России до тех пор, пока она не возместит ущерб Украине.
В середине марта прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что после начала спецоперации России на Украине США и союзники заморозили около половины золотовалютных резервов России почти на 300 миллиардов долларов. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из величайших краж в истории.
Как писала «Парламентская газета» 13 апреля, по данным немецкого издания Die Welt, в Еврокомиссии пришли к выводу, что замороженные российские активы придется вернуть после окончания военных действий на Украине. В качестве альтернативы в ЕС предлагают временно инвестировать заблокированные активы в еврооблигации, а доход с бумаг выплачивать Украине.