Делегации из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы станут самыми многочисленными на ВЭФ

"Мы ожидаем гостей из Китайской Народной Республики, из Лаоса, из Мьянмы, Вьетнама, Филиппин. Будут Белоруссия, Казахстан, Монголия, Сингапур. У нас они также участвуют и в деловой программе, и с рядом иностранных делегаций у нас будут встречи - как на уровне губернатора, так и на моем уровне", - процитировала пресс-служба первого вице-губернатора - председателя правительства края Веру Щербина, которая сделала соответствующее заявление во время программы "Итог недели" на телеканале "ОТВ-Прим".