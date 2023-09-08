В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин

ЛДПР подготовила и внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий потолок розничных цен на бензин. Об этом лидер партии Леонид Слуцкий сообщил в беседе с «Известиями».

Фракция предложила зафиксировать порядок определения предельно допустимых цен на топливо, выше которых его нельзя будет продавать конечным потребителям. Глава думской фракции пояснил, что стоимость топлива влияет на конечные цены практически всех товаров и услуг, и в результате их повышения расходы населения существенно увеличиваются.

«Для ЛДПР в приоритете, чтобы цены снизились для граждан», — заявил Слуцкий.

В ЛДПР добавили, что правительство страны старалось сдержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако этот порог уже превышен. С начала 2023 года стоимость топлива выросла почти на восемь процентов. Введение механизма потолка цен поможет защитить экономические интересы россиян и общества в целом, отметили в партии.