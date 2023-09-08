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В Евросовете сообщили о работе стран ЕС над санкциями против алмазной отрасли РФ

Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.

ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России
© ТАСС

"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.

Кроме того, по словам главы Евросовета, страны - члены объединения стараются пресекать обход введенных антироссийских рестрикций.