ЕС работает над санкциями против алмазной отрасли России

В Евросовете сообщили о работе стран ЕС над санкциями против алмазной отрасли РФ
Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы также усиленно работаем по итогам ряда предыдущих встреч [над санкциями] в отношении алмазной отрасли. Я думаю, это пример области, где должно быть сделано больше", - сказал он.
Кроме того, по словам главы Евросовета, страны - члены объединения стараются пресекать обход введенных антироссийских рестрикций.