ЦБ выпустил новую золотую монету номиналом 50 рублей

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — следует из пресс-релиза ЦБ.

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук в конце июля рассказал «Газете.Ru», что появление в обращении в России купюр в пять и десять рублей не приведет к исчезновению монет. В расчетах необходима точность, которую обеспечивают именно мелкие номиналы, объяснил эксперт.