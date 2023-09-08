Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов России

"Нефтегазовые доходы составили 4,836 трлн рублей и снизились на 38,2% в годовом выражении, что связано с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа. Месячная динамика нефтегазовых доходов вышла на уровень, значимо превышающий их базовый размер (8 трлн рублей в год)", - говорится в сообщении.