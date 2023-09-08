Индии предрекли роль локомотива мировой экономики

Стремительный рост в Индии станет локомотивом мировой экономики в ближайшие годы. Об этом заявили в рейтинговой финансовой компании S&P Global, комментарии экспертов приводит CNBC.

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Также важные роли в глобальном росте сыграют некоторые азиатские страны — не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе.

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«Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом мировой экономики», — предрек главный экономист S&P Global по региону Раджив Бисвас на ежегодной энергетической конференции APPEC.

Он добавил, что основное внимание в следующее десятилетие будет приковано к Индии, Индонезии, Филиппинам и Вьетнаму.

Экономика Индии выросла во втором квартале на 7,8 процента, что стало самым быстрым темпом роста за год.

«Динамика в экономике на данный момент выглядит действительно довольно сильной», — отметил Бисвас.

Он повторил прогноз S&P Global о том, что Индия превзойдет Японию и станет третьей по величине экономикой к 2030 году, а ВВП страны за тот же период вырастет с 3,5 триллиона долларов в 2022 году до 7,3 триллиона.

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, Индонезия, выросла во втором квартале на 5,17 процента в годовом выражении. На Филиппинах рост составил 4,3 процента, а ВВП Вьетнама увеличился на 4,14 процента. По прогнозам экономиста, в следующие десять лет более половины (55 процентов) от общего прироста мирового ВВП будет приходиться именно на Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом Китай также продолжит играть ключевую роль, на его долю придется около трети общего прироста за тот же период, сказал Бисвас.