Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 10 -13 сентября во Владивостоке. Его девиз «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», передает ТАСС.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что в форуме будут участвовать около 7 тысяч человек из 50 иностранных государств. Будет обсуждаться дальневосточная проблематика и международные вопросы.

Наиболее многочисленными станут делегации Китая, Мьянмы, Индии, Монголии и Лаоса. Также ожидается прибытие представителей недружественного блока стран.

Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер госсовета КНР Чжан Гоцин. Президент РФ проведет с ним переговоры на полях форума. Также Путин проведет отдельную двустороннюю встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту.