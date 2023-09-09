В ФРГ зафиксировали самое резкое падение экономики за последние три года

В Германии компании сократили производство на 11,7%. Это падение стало самым резким за последние три года. Такие данные приводит Die Welt, сообщает RT.

Немецкое издание пишет, что промышленный сектор потерпел новое поражение в начале второго полугодия. Причиной спада являются вялая экспортная экономика и высокие цены на энергоносители.

«Над промышленностью продолжают нависать тёмные тучи», - сказал экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe Александр Крюгер.

В июле объём заказов сократился на 11,7%, что стало самым резким падением за последние три года. Промышленность произвела на 1,8% меньше продукции.

Die Welt резюмирует, что «заметного восстановления промышленного производства пока не предвидится».