Моди рассказал о запуске экономического коридора от Индии до Европы

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе саммита G20 в Нью-Дели рассказал о планах по запуску экономического коридора, который свяжет Индию с Европой и пройдет через Ближний Восток. Об этом пишет РИА «Новости».

«Этот коридор покажет устойчивый путь всему миру», - подчеркнул Моди.

По данным агентства, в реализации инициативы будут участвовать Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Франция, ФРГ, Италия, США и ряд других стран.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман сообщил, что в рамках коридора предполагается построить разветвленную сеть железных дорог. Это, по его словам, позволит увеличить пропускную способность маршрутов перевозки экспортных и транзитных грузов.