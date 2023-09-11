Что будет с ключевой ставкой ЦБ: прогноз аналитиков

Большинство экспертов, опрошенных РБК, считают, что Центробанк РФ продолжит поднимать ключевую ставку, но единого мнения о том, насколько жесткой будет монетарная политика, нет. В прогнозах чаще всего встречаются четыре сценария, предусматривающие и сохранение 12-процентной ставки и ее резкое повышение до 15 процентов.

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15 августа на внеочередном заседании совета директоров Центробанка регулятор повысил ключевую ставку с 8,5 до 12 процентов годовых. Решение было принято для «ограничения рисков для ценовой стабильности».

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Ставка была повышена на фоне падения рубля к доллару и евро в течение нескольких недель. Биржевые курсы американской и европейской валют преодолевали отметку в сто рублей, достигая уровней марта 2022 года.

16 из 30 участников опроса РБК (представители банков, инвестиционных компаний и экспертных институтов) заявили, что на следующем заседании 15 сентября ЦБ повысит ставку до 13 процентов. Еще десять аналитиков считают, что ставку в ближайшее время менять не будут. Три участника опроса допустили резкое ужесточение до 14-15 процентов. Лишь один эксперт спрогнозировал минимальное повышение ставки - до 12,5 процента годовых.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее называла маловероятным понижение ставки в сентябре. Наоборот, ЦБ «не исключает целесообразность повышения ставки», отмечала она.

В ЦБ обратили внимание на рост цен в июле и августе в своем августовском бюллетене «О чем говорят тренды». По итогам июля инфляция в годовом выражении составляла 4,3 процента, а к 28 августа ускорилась до 5,1 процента. Оба показателя выше цели в четыре процента годовых.

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиций» Андрей Кочетков заявил РБК, что ставка будет повышена до 13 процентов. О шаге не более одного процентного пункта говорит и глава аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг.

«Мы видим, что курс стабилизировался, уровень 98,5 пока держится, поэтому более широкого шага повышения может не потребоваться», - отметил Вайсберг.