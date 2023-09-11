Эксперт рассказал о росте значения ВЭФ в мире

"Можно констатировать, что растет взаимная торговля в рамках стран Юго-Восточной Азии, в рамках стран, которые выходят к региону в плане торговых коммуникаций, что значение форума поднимается. Но тут же подтекстом встает вопрос о том, как защитить достигнутые результаты от двух угроз. О первой угрозе я уже говорил - это продолжающийся процесс резкого обострения военно-политических противоречий в регионе. А вторая угроза - это снижение тонуса мировой экономики, особенно тонуса западных экономик при высоких ставках западных центральных банков. Это означает невысокую активность в плане потребления на Западе. Тут есть риск экономического спада и в группе стран, составляющих ядро ВЭФ. Существуют большие иллюзии по поводу того, что эти страны сами по себе были достаточно успешны в девяностые годы и хорошо развивались в нулевые, а теперь создают основу для восстановления глобального экономического роста. Но это не совсем так. У этих стран есть и немалые внутренние и социальные проблемы. Кроме того, они подвержены угрозе повышения мировых товарных цен, включая цены на нефть и газ... Эти страны росли на дешевом кредитовании на Западе, на растущем западном спросе и потреблении, а теперь это уходит", — заявил эксперт, назвав ВЭФ съездом "с очень сложной повесткой".