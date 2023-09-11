Эксперт рассказал о росте значения ВЭФ в мире
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером высказался о проходящем во Владивостоке VIII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и рассказал о факторах, угрожающих развитию экономик стран Юго-Восточной Азии и их партнеров.
Если значение Всемирного экономического форума сейчас падает, поскольку глобализация закончилась, то значение Восточного экономического форума растет. Ведь азиатские рынки продолжают играть большую роль для мировой торговли. Однако существует проблема, связанная с тем, что регион становится областью острой политической борьбы. То есть это не совсем повестка какого-то мирного сосуществования в режиме обеспечения устойчивого экономического роста. Это, скорее, реальность растущих разногласий и противоречий (прежде всего между Соединенными Штатами и Китаем), в которую необходимо как-то вписать возможное экономическое сотрудничество. И это сотрудничество, кстати говоря, может очень быстро рушиться - по линии США, Японии или Южной Кореи. Американцы создают коалицию против Китая, и разные станы Юго-Восточной Азии в разной степени в нее включены.Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
Проходящий в настоящее время во Владивостоке форум "не представляется чисто экономическим", подчеркнул специалист.
"Можно констатировать, что растет взаимная торговля в рамках стран Юго-Восточной Азии, в рамках стран, которые выходят к региону в плане торговых коммуникаций, что значение форума поднимается. Но тут же подтекстом встает вопрос о том, как защитить достигнутые результаты от двух угроз. О первой угрозе я уже говорил - это продолжающийся процесс резкого обострения военно-политических противоречий в регионе. А вторая угроза - это снижение тонуса мировой экономики, особенно тонуса западных экономик при высоких ставках западных центральных банков. Это означает невысокую активность в плане потребления на Западе. Тут есть риск экономического спада и в группе стран, составляющих ядро ВЭФ. Существуют большие иллюзии по поводу того, что эти страны сами по себе были достаточно успешны в девяностые годы и хорошо развивались в нулевые, а теперь создают основу для восстановления глобального экономического роста. Но это не совсем так. У этих стран есть и немалые внутренние и социальные проблемы. Кроме того, они подвержены угрозе повышения мировых товарных цен, включая цены на нефть и газ... Эти страны росли на дешевом кредитовании на Западе, на растущем западном спросе и потреблении, а теперь это уходит", — заявил эксперт, назвав ВЭФ съездом "с очень сложной повесткой".
Вместе с тем Колташов согласился с экспертными оценками, согласно которым на VIII Восточном экономическом форуме будет заключено рекордное число соглашений со странами Азии.
"Интерес к кооперации растет, в том числе и российский интерес. И это связано с перестройкой мировой торговли, с постепенным переключением торговых потоков. Даже в условиях возможного повышения мировых товарных цен - как минимум цен на энергоносители - кооперация дает странам Юго-Восточной Азии возможность получать ресурсы со скидкой. И Россия в этом аспекте играет важную роль. Но это бонус к развитию. При этом тут же встает вопрос о том, не будет ли положен конец этим выгодам просто американским политическим вмешательством. Допустим, в Вашингтоне, тому или иному государству - например, Японии - скажут не использовать эти выгоды и выполнять распоряжения. Мол, для вас - экономика не главное, главное - это навредить Китаю, России, вот на этом и сосредоточьтесь", — отметил Колташов.
Ранее в Кремле анонсировали "очень много важных заявлений" президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ.