Путин запустил производство меди на крупнейшем в РФ месторождении

Компания "Удоканская медь" запустила оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината "Удокан", в церемонии запуска в режиме ВКС из Владивостока принял участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент ТАСС.
В результате запуска фабрики на "Удокане" получен первый медный концентрат. Проект реализуется в рамках ТОР "Забайкалье", а объем инвестиций составил более 230 млрд рублей, отмечается в материалах компании.
Строительство горно-металлургического комбината (ГМК) по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с ресурсами 26,7 млн тонн в Забайкальском крае началось в 2019 году. ГМК будет введен в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, во вторую - все технологические линии гидрометаллургического завода. Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тыс. тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. тонн меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей. Запуск второй очереди производительностью 24-28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год.
На новом предприятии применяется технология, позволяющая комплексно извлекать медь из руды, содержащей одновременно сульфидные и окисленные минералы. Разработка самого месторождения "Удокан" стартовала в августе 2020 года. На сегодня объем добычи составил около 6,5 млн тонн. Карьер подготовлен к промышленной эксплуатации.
О форуме
VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.