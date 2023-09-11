Путин запустил производство меди на крупнейшем в РФ месторождении

Строительство горно-металлургического комбината (ГМК) по добыче и переработке медной руды на крупнейшем в России Удоканском месторождении меди с ресурсами 26,7 млн тонн в Забайкальском крае началось в 2019 году. ГМК будет введен в эксплуатацию в два этапа: в первую очередь будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, во вторую - все технологические линии гидрометаллургического завода. Мощность первой очереди комбината позволит перерабатывать до 15 млн тонн руды и выпускать 150 тыс. тонн меди в год (катодная медь и сульфидный медный концентрат). Запланировано строительство второй очереди комбината и увеличение производительности до 450 тыс. тонн меди в год с объемом переработки до 50 млн тонн руды, что позволит компании войти в десятку крупнейших мировых производителей. Запуск второй очереди производительностью 24-28 млн тонн руды в год запланирован на 2028 год.