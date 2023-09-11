Аналитик предсказал повышение ключевой ставки ЦБ

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко заявил, что в сентябре Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 13%.

«Основным событием для рынка станет плановое заседание Банка России 15 сентября. Мы полагаем, что вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения процентной политики», – заявил он.

Кравченко также добавил, что ЦБ может вернуться к повышению ключевой ставки до внепланового решения в середине августа. По словам эксперта, ключевая ставка может быть увеличена до 13% – на 100 б.п. Кравченко уточнил, что это обусловлено замедлением темпа расхода бюджета, а также ужесточением кредитных условий на рынке.