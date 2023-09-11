Дерипаска предупредил о риске финансовой нестабильности в США

Соединенные Штаты может ожидать финансовая нестабильность из-за ситуации с государственными займами и дефицита бюджета. Об этом в своем Telegram-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска.

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Предприниматель заявил, что США необходимо рефинансировать государственные займы на $7,6 триллиона. Он уточнил, что срок погашения наступит в следующем году.

«Колоссальный риск финансовой нестабильности не только для вашингтонских ястребов, но и США в целом», - полагает бизнесмен.