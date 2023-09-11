Дерипаска предупредил о риске финансовой нестабильности в США
Соединенные Штаты может ожидать финансовая нестабильность из-за ситуации с государственными займами и дефицита бюджета. Об этом в своем Telegram-канале написал российский бизнесмен Олег Дерипаска.
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Предприниматель заявил, что США необходимо рефинансировать государственные займы на $7,6 триллиона. Он уточнил, что срок погашения наступит в следующем году.
«Колоссальный риск финансовой нестабильности не только для вашингтонских ястребов, но и США в целом», - полагает бизнесмен.
Министерство финансов США в июле сообщило, что дефицит государственного бюджета превысил прогнозные показатели. В ведомстве обратили внимание на рост расходов на 17,6% в годовым выражении, отмечает «Радиоточка НСН».