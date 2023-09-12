Мадуро планирует ускорить присоединение Венесуэлы к Новому банку развития БРИКС

"Банк БРИКС - это банк надежды и развития. Я также дал поручение министру финансов и исполнительному вице-президенту Дельси Родригес ускорить все процедуры и предпринять необходимые шаги, чтобы Венесуэла присоединилась к банку, - сказал глава государства. - Мы участвовали в пленарном заседании и механизмах дебатов, поэтому визит в штаб-квартиру банка БРИКС был замечательным".